مقدمة 1-أرباح بنك دبي الإسلامي ترتفع في الربع/3

(لإضافة تفاصيل) دبي 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في الإمارات، ارتفاعا بنسبة 26 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام اليوم الأربعاء في الوقت الذي بدد فيه ارتفاع في الدخل من التمويل الإسلامي والاستثمار أثر زيادة في مخصصات انخفاض القيمة. وقال البنك في بيان إنه حقق أرباحا بقيمة 1.11 مليار درهم (302.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول وذلك مقارنة مع أرباح 876.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2016. كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يحقق البنك ربحا فصليا قدره 1.02 مليار درهم. وتلقت الأرباح دعما من زيادة نسبتها 21 بالمئة في صافي دخل التمويل الإسلامي وعمليات الاستثمار وارتفاع دخل الرسوم والعمولات والصرف الأجنبي ثمانية بالمئة. وساعد ذلك في تبديد أثر زيادة مخصصات انخفاض القيمة لمثليها. وتجاوز معدل نمو أرباح بنك دبي الإسلامي معظم منافسيه المحليين في الكثير من الأرباع السابقة رغم مناخ اقتصادي يشوبه تباطؤ نسبي. وقال محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة البنك في إشارة إلى متوسط نمو الائتمان في القطاع المصرفي بالإمارات "من المتوقع أن يتجاوز النمو الائتماني الضعفين ليصل إلى خمسة بالمئة في عام 2018 وذلك بفضل قوة ومرونة السوق المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة". كان عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للبنك قال في يناير كانون الثاني إن دبي الإسلامي يستهدف زيادة القروض في 2017 بين عشرة و15 بالمئة مقارنة مع نمو فعلي للقروض بلغ 18 بالمئة في 2016. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)