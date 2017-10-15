بورصات الخليج ترتفع وسط تعاملات صباحية قوية

دبي 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأحد وحققت بورصات دبي وأبوظبي وقطر مكاسب.

وصعد مؤشر دبي 0.1 بالمئة وقاد سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين المكاسب مرتفعا 3.7 بالمئة وكان الأكثر تداولا في البورصة. ويوم الخميس ارتفع السهم ارتفاعا قويا مسجلا أكبر حجم تداول منذ مارس آذار وبدا أنه يجتذب المضاربين.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة لكن سهم دانة غاز نزل 2.5 بالمئة بعدما أجلت محكمة عليا في لندن جلسات بشأن سنداتها الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار إلى منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

تخوض الشركة معركة قضائية مع حملة الصكوك أمام المحاكم في بريطانيا والإمارات. وتقول دانة إنها غير ملزمة بسداد الصكوك لأنها أضحت مخالفة للقانون. وكان بعض المستثمرين في السهم يأملون أن تتمخض الجلسات عن تسوية لصالح الشركة.

وزاد مؤشر قطر 0.2 بالمئة بفضل صعود سهم بنك قطر الوطني الذي أعلن الأسبوع الماضي عن أرباح قوية للربع الثالث من العام.

لكن سهم الخليج للمخازن هوى 4.4 بالمئة متجها لأقل مستوى إغلاق منذ منتصف يونيو حزيران حين تسببت عقوبات فرضتها دول عربية على الدوحة في تهاوي بورصة قطر. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)