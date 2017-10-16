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#AE Debt News
16 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 10:07 / منذ 5 أيام

دبي لصناعات الطيران تعتزم إصدار صكوك بحلول منتصف 2018

صحفيو رويترز

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من ألكسندر كورنويل

دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران اليوم الاثنين إن الشركة تعتزم دخول سوق السندات الإسلامية (الصكوك) في غضون الأشهر التسعة القادمة في إطار استراتيجية رامية لتنويع مصادر تمويل الشركة.

وأصبحت الشركة التي تسيطر عليها حكومة دبي إحدى كبرى شركات تأجير الطائرات في العالم في أغسطس آب بعد أن استحوذت على أواس ومقرها دبلن.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران لرويترز إن الشركة تعتزم إصدار صكوك ”قريبا جدا“. وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان ذلك من الممكن أن يحدث بحلول منتصف 2018 ”بكل تأكيد“.

ولم يحدد تارابور حجم التمويل الذي قد تجمعه الشركة.

وقال إن دبي لصناعات الطيران ترغب في تغيير هيكلها الرأسمالي ليتضمن نسبة أعلى من الديون غير المضمونة، وإن الشركة تعتزم إصدار ديون بالحجم القياسي بشكل متكرر في سوق الدين الأمريكية. وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وجمعت دبي لصناعات الطيران 2.3 مليار دولار في الولايات المتحدة عبر إصدار سندات ممتازة هذا العام لتمويل استحواذها على أواس.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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