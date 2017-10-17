تراجع مؤشرات دبي وأبوظبي وقطر في التعاملات المبكرة

دبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في حين نزلت سوق الدوحة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني.

وفقد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، مع نزول سهم إعمار العقارية 0.6 في المئة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة مع استمرار خسائر سهم دانة غاز الذي فقد 1.3 في المئة اليوم. ويتراجع السهم منذ أرجأت محكمة في لندن الأسبوع الماضي نظر قضية تتعلق بطلب الشركة عدم سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار.

وفي قطر ارتفع سهم مصرف الريان 0.3 في المئة بعد أن أعلن عن زيادة صافي ربح الربع الثالث إلى 542 مليون ريال (148.9 مليون دولار) متجاوزا توقعات المجموعة المالية هيرميس وكيو.إن.بي للخدمات المالية البالغة 502 مليون ريال و508 ملايين ريال على الترتيب.

لكن مؤشر بورصة قطر نزل 0.7 في المئة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني 0.7 في المئة لينهي موجة صعود استمرت خمسة أيام بعد الإعلان عن نتائج قوية للربع الثالث الأسبوع الماضي.