بورصة قطر ترتفع 0.3% في التعاملات المبكرة

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت بورصة قطر في التعاملات المبكرة اليوم الخميس في حين قفزت أسهم دريك آند سكل للبناء في دبي.

وفي سوق دبي ربحت أسهم دريك آند سكل، التي جذبت اهتمام المستثمرين من جديد منذ استكملت عملية لإعادة هيكلة رأس المال في أوائل هذا الشهر، 5.3 بالمئة إلى درهمين في تعاملات كثيفة.

وارتفع السهم أكثر من الثلث منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وفي أبوظبي، صعدت أسهم دانة غاز 2.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن العمليات والإنتاج في إقليم كردستان العراق يسيران بصورة منتظمة، وذلك بعد أن استعاد الجيش العراقي السيطرة على أحد أكبر حقول النفط من قوات البشمركة الكردية.

وزاد مؤشر البورصة القطرية 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة بعد أن حقق البنك قفزة بلغت 10.9 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بما يتماشى مع توقعات المحللين. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)