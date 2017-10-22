إعمار يدفع بورصة دبي للهبوط وخسائر في أبوظبي وقطر

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دفع سهم إعمار العقارية بورصة دبي للهبوط في التعاملات المبكرة اليوم الأحد ومنيت بورصتا أبوظبي وقطر بخسائر أيضا.

وفقد مؤشر دبي 0.5 بالمئة جراء هبوط إعمار 0.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أن تبيع 20 بالمئة من وحدتها إعمار للتطوير الشهر المقبل في طرح عام أولي.

وسبق أن أعلنت إعمار أنها ستطرح نسبة 30 بالمئة من الوحدة وتوزع الحصيلة كأرباح لمساهمي الشركة الأم.

ولم تذكر اليوم لماذا تتوقع بيع 20 بالمئة فحسب.

وزاد سهم جي.اف.اتش المالية 1.8 بالمئة وكان الأكثر تداولا في البورصة بعد ما أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إدراج المصرف الخليجي التجاري شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي.

تملك جي.اف.اتش المالية 47 بالمئة في المصرف الخليجي التجاري وتسعى منذ فترة طويلة لإدراج أسهمه في دبي واستقر سهم شعاع كابيتال التي تملك 14 بالمئة في الخليجي في حين لم تجر تداولات على سهم الخليجي في البحرين.

وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.1 بالمئة بينما صعد سهم إشراق العقارية 1.3 بالمئة بعد أن أعلنت عن تحقيق أرباح صافية 685 ألف درهم مقارنة مع خسائر 48.5 مليون قبل عام.

وهبط مؤشر قطر 0.2 بالمئة بينما سجل بنك قطر الأول قفزة 4.4 بالمئة وكان الأكثر تداولا. وجرى تداول سهم البنك قرب أدنى مستوياته منذ إدراجه في أبريل نيسان 2016. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير احمد إلهامي)