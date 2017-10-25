الخليج للملاحة تخطط لإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار بنهاية العام بعد تأجيل

دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة اليوم الأربعاء إن الشركة ستصدر سندات إسلامية بقيمة 250 مليون دولار بحلول نهاية العام بعد أن كانت تعتزم إصدارها بحلول سبتمبر أيلول.

والخليج للملاحة القابضة متخصصة في قطاع النقل البحري ومدرجة في بورصة دبي.

وقال خميس جمعة بوعميم الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي في دبي إن خطط إصدار الصكوك تأجلت بعد أن تعين على الشركة أن ”تدرس عروضا محددة وتعيد التفكير في مفاهيم بعينها“.

وقال بوعميم ”القوي المحركة للسوق عادة ما تجعلك تعدل إطارك الزمني... في رأيي فإن الشهية موجودة. الأمر يتعلق بالإطار الزمني الذي يمكن أن يعزز هذه الشهية“.

وأضاف أن الصكوك ستصدر هذا العام ”بالتأكيد“ وستكون ”خلال الشهر القادم أو بداية ديسمبر (كانون الأول)“.

كان بوعميم قال في وقت سابق إن حصيلة بيع الصكوك ستدعم الخطط التوسعية للشركة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)