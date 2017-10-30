إعمار يكبح سوق دبي وارتفاع مؤشر قطر

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كبح تراجع سهم إعمار العقارية مؤشر بورصة دبي اليوم الاثنين بينما ارتفعت بورصة قطر.

واستقر مؤشر دبي مع ميل إلى الانخفاض في ظل خسارة سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة. أبطل ذلك أثر مكاسب عدة أسهم أخرى مثل جي.اف.اتش المالية الذي ارتفع 0.6 بالمئة بعد قول الشركة إنها قد تدرج أسهمها في السعودية.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 بالمئة. وحقق أكبر بنوك دبي 2.28 مليار درهم (620.8 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثالث من العام ارتفاعا من 1.66 مليار قبل سنة. وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت 1.85 مليار درهم وتوقع سيكو البحرين 1.89 مليار درهم.

وصعد مؤشر قطر 0.1 بالمئة مع ارتفاع صهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة وأريد للاتصالات 0.1 بالمئة رغم نتائج دون تقديرات المحللين.

وأعلنت الشركة عن صافي ربح عائد للسماهمين بلغ 462 مليون ريال (127 مليون دولار) في الربع الثالث بينما توقع سيكو البحرين 517.7 مليون ريال وهيرميس 533.7 مليون.

لكن سهم بنك قطر الأول زاد 0.6 بالمئة بعد أن فقد 3.3 بالمئة أمس الأحد إثر الإعلان عن صافي خسائر كبير في تسعة أشهر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)