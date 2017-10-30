بورصة السعودية تسجل أداء ضعيفا رغم نتائج قوية لسابك وإعمار تضغط على دبي

من عزيز اليعقوبي

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت البورصة السعودية أداء ضعيفا اليوم الإثنين على الرغم من النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بينما دفعت إعمار العقارية سوق دبي للهبوط.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة. وزاد سهم سابك 0.6 في المئة بعدما سجلت أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في المملكة زيادة بلغت 10.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 5.79 مليار ريال (1.54 مليار دولار)، مقابل متوسط توقعات محللين لربح قدره 4.27 مليار ريال.

وأشارت سابك إلى ارتفاع كميات ومتوسط أسعار المبيعات، لكن ذلك، إضافة إلى صعود خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 60 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 2015، أخفق في دعم قطاع البتروكيماويات ككل.

وانخفض سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 0.5 في المئة وسهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 1.3 بالمئة وسهم كيان السعودية للبتروكيماويات 2.2 بالمئة في تداول مكثف على نحو غير معتاد. لكن سهم العربية للأنابيب، وهي مورد لصناعات النفط والتكرير، قفز 6.4 في المئة.‭‭ ‬‬

وهبطت أسهم معظم شركات الأسمنت السعودية في تداول قوي مع تراجع سهم أسمنت المنطقة الشمالية 2.9 بالمئة، بينما انخفض سهم أسمنت نجران إثنين في المئة.

وكانت أسهم شركات التأمين والبنوك الأكثر نشاطا في السوق. وهبط سهم مصرف الإنماء 1.1 بالمئة، بينما أغلق سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، مستقرا.

لكن سهم ملاذ للتأمين التعاوني قفز 5.7 بالمئة بعدما ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث من مستوى منخفض.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.4 في المئة. وغطى على هذا الهبوط مكاسب لأسهم أخرى مثل سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية الذي ارتفع 1.2 في المئة بعدما قالت المجموعة إنها قد تدرج أسهمها في السعودية.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني أيضا 1.2 في المئة بعدما سجل أكبر مصرف في دبي ربحا صافيا بلغ 2.28 مليار درهم (620.8 مليون دولار) في ربعه الثالث ارتفاعا من 1.66 مليار درهم قبل عام. وكانت المجموعة المالية هيرميس قد توقعت ربحا قدره 1.85 مليار درهم بينما توقع سيكو البحرين ربحا 1.89 مليار درهم.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 بالمئة، بينما قفز سهم أريد للاتصالات ثلاثة في المئة رغم أن نتائج الشركة جاءت دون توقعات المحللين.

وزاد سهم بنك قطر الأول 0.2 في المئة بعدما هبط 3.3 في المئة أمس الأحد ردا على خسارة صافية كبيرة في تسعة أشهر.

وفي الكويت، تراجع سهم زين للاتصالات 2.6 في المئة. وهبط السهم 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة بعدما انخفض صافي ربح الشركة سبعة في المئة في الربع الثالث متوافقا مع توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر سوق الكويت 0.7 في المئة. وبعد إغلاق السوق، قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء ومجلس وزرائه، وكلفهم بمواصلة أداء الأعمال المهمة لحين تشكيل مجلس وزراء جديد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 في المئة مع صعود سهم أوراسكوم للاتصالات 7.6 بالمئة في تداول مكثف. وزاد سهم الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 6.2 بالمئة بعدما ارتفع صافي الربح الفصلي للشركة إلى أكثر من المثلين عن مستواه قبل عام.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 6945 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 3630 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4457 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 8197 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 1.2 في المئة 14197 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 6562 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.02 في المئة إلى 1276 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4982 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)