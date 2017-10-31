مصدر: الإمارات ريت تخطط لإصدار أول صكوك لا تقل عن 300 مليون دولار هذا العام

من ديفيد باربوشيا

دبي 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع إن صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإمارات ريت ومقره دبي يخطط لإصدار باكورة سنداته الإسلامية (صكوك) بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات التجارية إن من المحتمل أن تحل الصكوك، التي ستكون مقومة بالدولار، محل جميع ديون الشركة القائمة.

ويأتي دخول مصدر جديد إلى سوق السندات الدولية في منطقة الخليج في وقت تشهد فيه المنطقة مبيعات قياسية للديون، مع استدانة الحكومات لسد العجز في الموازنات وتعديل الشركات لهياكلها الرأسمالية في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتظهر بيانات تومسون رويترز أن إجمالي إصدارات السندات المقومة بالدولار من دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 79.2 مليار دولار منذ بداية العام، متجاوزا الرقم القياسي البالغ 63.5 مليار دولار المسجل خلال عام 2016 كاملا.

وقال المصدر إن الإمارات ريت، التي تديرها إكويتاتيفا، دعت المساهمين إلى اجتماع في 23 نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة الصكوك المزمعة التي قد تصدر بعد ذلك الموعد بفترة وجيزة.

وبلغ إجمالي ديون الشركة في 30 يونيو حزيران نحو 300 مليون دولار. وأضاف المصدر أن نسبة القروض إلى قيمة الأصول للإمارات ريت تبلغ 36.8 في المئة دون الحد الأقصى المنصوص عليه في القواعد التنظيمية والبالغ 50 في المئة مما يعني أن هناك مجالا لإصدار أكبر من 300 مليون دولار.

ولدى الشركة، التي تتلقى إيرادات إيجارات من أصولها العقارية، محفظة بلغت قيمتها 772 مليون دولار بنهاية يونيو حزيران. وتتضمن محفظتها عقارات متنوعة الاستخدامات ومباني إدارية ومدارس في دبي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)