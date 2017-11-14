ارتفاع بورصة دبي صباحا وتراجع السوق القطرية

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع صعود سهم جي.إف.إتش المالية، الأنشط تداولا، 3.3 بالمئة.

كان السهم قفز 6.3 بالمئة أمس الاثنين بعد أن قالت الشركة إنها تخارجت من محافظ عقارية في البحرين والولايات المتحدة وستستثمر في القطاع التعليمي وتنوي الاستحواذ على مؤسسة مالية في الخليج.

وزاد سهم دبي للاستثمار، المرتبطة بصندوق الثروة السيادي لدبي، 3.8 بالمئة في معاملات كثيفة غير معتادة. وهبط سهم الاتحاد العقارية 0.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن تكبد خسارة بلغت 45 مليون درهم (12.3 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقارنة مع أرباح 32.3 مليون درهم قبل سنة.

وهوى مؤشر قطر 0.5 بالمئة. وكان سهم إزدان القابضة العقارية هو الأنشط تداولا وارتفع 0.3 بالمئة. كانت ستاندرد آند بورز خفضت في ساعة متأخرة من يوم الاثنين تصنيفها الائتماني للشركة درجتين إلى ‭‭BB‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية.

تأثرت الشركة سلبا بتباطؤ السوق العقارية في قطر وهو الوضع الذي تفاقم جراء العقوبات التي تفرضها دول عربية أخرى على الدوحة. وخسر السهم 47 بالمئة من قيمته هذا العام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)