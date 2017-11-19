ملخص-دانة غاز: إجراءات المحكمة الإنجليزية بشأن الصكوك "معيبة"

19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - دانة غاز:

* تصدر إفصاحا لإطلاع السوق على آخر تطورات النزاع القانوني الخاص بصكوك المضاربة الصادرة عن الشركة.

* تعبر الشركة عن قناعتها بأن إجراءات المحاكمة في المحكمة الإنجليزية والحكم الذي صدر عنها ”معيبة“.

* المحكمة الإنجليزية رفضت تأجيل إصدار حكمها لمدة 16 يوما حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني تاريخ فصل محكمة استئناف الشارقة في طلب دانة غاز بالسماح لها بحضور جلسات المحكمة الإنجليزية وتقديم قضيتها ودفوعها أمامها استثناء من أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة.

* الشركة قدمت بالفعل استئنافا لمحكمة الاستئناف الإنجليزية لإلغاء قرار المحكمة الإنجليزية الذي سمح لشركة بلاك روك بالسير في إجراءات المحكمة الإنجليزية في غياب دانة غاز.

* الشركة سترفع استئنافا آخر لمحكمة الاستئناف الإنجليزية ضد الحكم الذي أصدره القاضي يوم الجمعة الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)