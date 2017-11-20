تراجع بورصتي دبي وقطر وصعود أبوظبي في المعاملات المبكرة

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجعت بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين متأثرة بهبوط سهمي إعمار العقارية وأرابتك القابضة، ونزل مؤشر البورصة القطرية بفعل خسائر القطاع المصرفي، في حين صعدت بورصة أبوظبي.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة مع نزول سهم أرابتك القابضة للتشييد اثنين بالمئة وسهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة. ويتراجع سهم إعمار منذ أواخر الأسبوع الماضي عندما حددت الشركة سعر الطرح العام الأولي لوحدتها المحلية للتطوير العقاري في النصف الأدنى من النطاق الاسترشادي.

وقفز سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 3.1 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها مديرها لمالي بشار عبيد سيحل محل رئيسها التنفيذي حسين هاشم وإن هذا القرار يسري على الفور. ولم توضح الشركة سبب قرارها.

كانت الشركة أعلنت الشهر الماضي أن عبيد سيتقاعد مبكرا.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة بعد أنباء بشأن المضي في الطرح العام الأولي لوحدة التوزيع التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وقد يجذب الطرح أموالا جديدة للسوق.

وارتفع سهم دانة غاز 1.5 بالمئة، متعافيا من خسائر أمس الأحد حين هوى 4.2 بالمئة بعدما أصدرت محكمة في لندن حكما ضد الشركة يتعلق بمحاولتها إعلان عدم صلاحية صكوك أصدرتها بقيمة 700 مليون دولار. وتخطط الشركة لاستئناف الحكم كما تمضي في قضيتها المنظورة أمام محكمة إماراتية.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.8 بالمئة مع انخفاض أسهم بنوك كبرى، حيث نزل سهم مصرف الريان 0.7 بالمئة بينما انخفص سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة.