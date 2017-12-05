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#AE Debt News
5 كانون الأول ديسمبر 2017 / 12:47 / بعد يوم واحد

مرتب: الإمارات ريت يطلق صكوكا قيمتها 400 مليون دولار

صحفيو رويترز

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دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك لصالح صندوق الاستثمار العقاري الإسلامي الإمارات ريت ومقره دبي أن الصندوق أطلق الإصدار البالغة قيمته 400 مليون دولار لأجل خمس سنوات عند 5.125 بالمئة.

وبحسب الوثيقة استقطب إصدار السندات الإسلامية الأول للشركة طلبات اكتتاب إجمالية بنحو 975 مليون دولار.

يضطلع ستاندرد تشارترد بدور المنسق العالمي للعملية ويدير الدفاتر مع بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك وربة. ومن المتوقع أن يحصل الإصدار على تصنيف ‭‭BB+‬‬ من فيتش.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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