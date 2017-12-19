انخفاض بورصة دبي وصعود البورصة القطرية صباحا

دبي 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجع مؤشر بورصة دبي بينما صعد مؤشر البورصة القطرية مدعوما بارتفاع أسهم الشركات العقارية في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

ونزل مؤشر دبي 0.1 بالمئة. وسجل سهم دريك آند سكل للمقاولات، الأكثر تداولا، ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة. وتنفذ الشركة مشروعات في السعودية التي تعلن ميزانية 2018 اليوم وسط توقعات بزيادة الإنفاق على البنية التحتية.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية واحدا بالمئة حيث قفز سهم إزدان القابضة للتطوير العقاري 6.1 بالمئة.

كان سهم الشركة هوى 57 بالمئة منذ بداية 2017 حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني نتيجة لعوامل منها ضعف سوق العقارات القطرية. لكنه شهد تعافيا قويا منذ ذلك الحين بدعم أنباء بأن أحد المساهمين أقام دعوى قضائية لمنع خطة لإخراج سهم الشركة من البورصة.

وصعد سهم بروة العقارية 3.1 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت عقدا مدته 27 عاما مع الحكومة لاستئجار قطعتي أرض ستنشئ عليهما مجمعا سكنيا للعمال الأجانب.