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#AE Company News 2
24 كانون الأول ديسمبر 2017 / 08:17 / بعد يومين

تراجع بورصتي دبي وقطر في التعاملات المبكرة

صحفيو رويترز

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دبي 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجع مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الأحد، متأثرا بهبوط سهم شركة أرامكس للشحن ثلاثة بالمئة إلى 4.17 درهم، ليعود إلى أقل مستوياته منذ منتصف فبراير شباط.

لكن سهم المصرف الخليجي التجاري البحريني الذي أدرج في دبي يوم الثلاثاء الماضي واصل مكاسبه القوية وقفز 15 بالمئة إلى 1.69 درهم. وارتفع السهم في مستهل التعاملات في البحرين ولكنه تخلى عن مكاسبه لاحقا ليستقر عند 0.127 دينار بما يوازي 1.24 درهم.

وفي قطر تراجع مؤشر البورصة 0.1 بالمئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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