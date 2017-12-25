الهدوء يسود بورصات الخليج صباحا وسهم دانة غاز يقفز في أبوظبي

دبي 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ساد الهدوء أسواق الأسهم الخليجية بدرجة كبيرة حيث كانت المعاملات المبكرة هزيلة اليوم الاثنين، وإن كان سهم دانة غاز قفز في أبوظبي قبل جلسة محكمة للنظر في قضية تسعى فيها الشركة لإعلان عدم صلاحية صكوك بقيمة 700 مليون دولار.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة حيث قفز سهم دانة غاز 11.8 بالمئة وكان الأكثر تداولا في البورصة.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة في الشارقة اليوم الاثنين قضية تسعى فيها دانة غاز لإعلان عدم صلاحية صكوك بموجب القانون الإماراتي.

غير أن محكمة الشارقة قد لا تصدر أي حكم وربما تؤجل القضية، وقد تستمر المناورات القانونية في الشارقة وبريطانيا لأشهر بل ولسنوات قبل حل القضية وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم دي.إكس.بي انترتينمنتس 1.6 بالمئة. لكن سهم الاتحاد العقارية، الأكثر تداولا في السوق، قفز اثنين بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تخطط لإدراج وحدتها سرفيو لإدارة المنشآت في بورصة دبي في النصف الثاني من عام 2018.

وقفز سهم مصرف السلام البحرين ثاني أكثر الأسهم تداولا في دبي 5.8 بالمئة بعد صعوده 6.1 بالمئة أمس الأحد، بعدما كشف إفصاح في بورصة البحرين أن شخصا مهما على صلة بالبنك اشترى 250 ألف سهم.

لكن سهم المصرف الخليجي التجاري، وهو بنك بحريني آخر صعد سهمه وسط أحجام تداول كبيرة منذ إدراجه في دبي يوم الثلاثاء الماضي، هوى 9.9 بالمئة إلى 1.36 درهم. وتراجع سهم البنك في البحرين 6.7 بالمئة إلى 0.112 دينار أو ما يعادل 1.09 درهم.

وفي قطر نزل مؤشر البورصة 0.2 بالمئة. لكن سهم بنك قطر الأول الأكثر تداولا صعد 3.2 بالمئة مواصلا تعافيه من المستويات المتدنية القياسية التي سجلها في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.