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#AE Company News 2
3 كانون الثاني يناير 2018 / 07:54 / منذ يوم واحد

أسواق الخليج ترتفع صباحا وسهم إعمار يواصل الصعود بدبي

صحفيو رويترز

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دبي 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بدعم من الأداء القوي للبورصات العالمية وعودة بعض المستثمرين في منطقة الخليج من عطلة العام الجديد.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة في الوقت الذي ربحت فيه أسهم إعمار العقارية واحدا بالمئة. وهبطت أسهم شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية 1.9 بالمئة بعد ارتفاعها عند الفتح.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة مع استمرار صعود البنوك إذ ارتفعت أسهم بنك أبوظبي التجاري 0.3 في المئة.

وصعد مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.6 بالمئة مع ارتفاع أسهم بروة العقارية 1.2 في المئة.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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