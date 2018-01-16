الأسهم القطرية تتعافى وتباين بقية بورصات الخليج

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - تعافت البورصة القطرية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة في حين تباين أداء البورصات الخليجية الأخرى وسط تحركات في نطاق ضيق.

وكان المؤشر القطري هوى 2.5 بالمئة أمس الاثنين بسبب بيع كثيف في نصف الساعة الأخيرة من التعاملات، منهيا موجة صعود دامت سبعة أيام. وتضررت المعنويات جراء تصريحات إماراتية بشأن اعتراض مقاتلات قطرية طائرتي ركاب مدنيتين إماراتيتين في طريقهما للبحرين وهو ما نفته قطر.

لكن لم يتضح ما إذا كان الأمر سيتصاعد أكثر، وعاود بعض المستثمرين الشراء اليوم الثلاثاء قبل إعلان نتائج الشركات القطرية وتوزيعات أرباحها خلال الأسابيع المقبلة.

وصعد المؤشر القطري 1.3 بالمئة بفضل مكاسب سهم مصرف الريان الذي قفز 2.8 بالمئة والخليج الدولية للخدمات 2.2 بالمئة.

ونزل مؤشر دبي 0.2 بالمئة وسط تعاملات تفتقر لاتجاه واضح بينما فقد مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة.

وفي سلطنة عمان، قفز سهم بنك العز الإسلامي 4.5 بالمئة بعدما ذكر أن صافي خسائره تقلص العام الماضي بينما زاد صافي إيرادات التشغيل 38 بالمئة. وصعد سهم جلفار للهندسة 2.8 بالمئة بعدما أعلنت تقلص خسائرها الصافية السنوية 45 بالمئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)