بورصة قطر تتعافى بقوة وصعود أسواق خليجية أخرى بدعم من النفط

من أندرو تورشيا

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - تعافت بورصة قطر اليوم الثلاثاء معوضة خسارة حادة منيت بها في الجلسة السابقة، بينما ارتفعت أسواق أسهم خليجية رئيسية أخرى بدعم من أسعار قوية للنفط بعدما صعد خام القياس العالمي مزيج برنت متجاوزا 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

كان مؤشر بورصة قطر هبط 2.5 في المئة أمس الإثنين بفعل مبيعات مكثفة في النصف ساعة الأخيرة من جلسة التداول، لتنتهي موجة صعود استمرت سبع جلسات. وتضررت المعنويات بعدما قالت دولة الإمارات العربية إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين أثناء رحلة منتظمة إلى البحرين، وهو ما نفته قطر.

وانحسر القلق بشأن الحادث اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.6 بالمئة ليغلق مرتفعا بشكل طفيف عن مستوى إغلاقه يوم الخميس الماضي.

وقفز سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 5.3 في المئة وسهم الخليج للملاحة 6.2 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 في المئة مع صعود سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 3.4 بالمئة في تداول مكثف غير معتاد.

وانخفض مؤشر سوق دبي في أوائل التعاملات لكنه أغلق مرتفعا 0.9 في المئة مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 في المئة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 في المئة، بعدما سجل أكبر مصرف في الإمارة قفزة قدرها 17.2 بالمئة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي، متوافقا مع توقعات المحللين.

وفي سلطنة عمان، قفز سهم بنك العز الإسلامي ستة في المئة، بعدما قال المصرف إن خسارته الصافية للعام الماضي تقلصت، بينما ارتفع صافي دخل التشغيل 38 بالمئة. وزاد سهم جلفار للهندسة والمقاولات 2.8 في المئة بعدما قالت الشركة إن صافي الخسارة السنوية تقلص 45 في المئة. لكن سهم الخليج الدولية للكيماويات تراجع 5.3 في المئة بعدما قالت الشركة إن صافي ربحها السنوي انخفض بمقدار النصف تقريبا مع هبوط الإيرادات.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 7532 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 3526 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4615 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 2.6 في المئة إلى 9178 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 15089 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.03 في المئة إلى 6625 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 1321 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 5040 نقطة.