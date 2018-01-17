أسواق الخليج تتذبذب صباحا وتباين أداء البنوك القطرية

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت أسواق الأسهم الخليجية تحركات متذبذبة بين الصعود والهبوط في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تباين أداء أسهم البنوك القطرية الكبرى بعدما سجلت أرباحا تقل عن التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي.

واستقر مؤشر سوق الأسهم القطرية تقريبا دون تغير يذكر. وارتفعت أسهم بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج 0.7 بالمئة بعد أن حقق البنك زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام ليصل إلى 2.85 مليار ريال (783 مليون دولار). كان سيكو البحرين توقع أن يحقق البنك أرباحا قدرها 3.54 مليار ريال فيما توقعت المجموعة المالية هيرميس 3.30 مليار ريال.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع ستة ريالات للسهم عن 2017 مقارنة مع توزيع نقدي بلغ 3.5 ريال للسهم بالإضافة إلى توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم في العام السابق.

لكن سهم مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية انخفض 2.4 في المئة بعد أن سجل انخفاضا 9.6 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام إلى 466 مليون ريال. كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا بقيمة 562.5 مليون ريال.

وارتفعت أسهم المجموعة للرعاية الطبية 4.9 بالمئة في تعاملات كثيفة إلى 82.30 ريال لتقترب من مستوى المقاومة الفني عند ذروة يوليو تموز البالغة 87.70 ريال. وارتفعت أسهم المجموعة إلى المثلين من مستواها المنخفض في نوفمبر تشرين الثاني.

واستقر مؤشرا بورصتي دبي وأبوظبي دون تغير يذكر. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)