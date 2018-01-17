الرئيس التنفيذي: بنك دبي الإسلامي يخطط لزيادة رأس المال في 2018

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي اليوم الأربعاء إن البنك يخطط لزيادة رأس المال في عام 2018 للمساهمة في دعم نمو متوقع للقروض في خانة العشرات.

وقال شلوان خلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة نتائج البنك في الربع الأخير من العام الماضي إن البنك يدرس خيارات تشمل إصدار حقوق وإصدار صكوك لكن القرار النهائي سيخضع للموافقات التنظيمية.

وقال البنك في عرض تقديمي للمستثمرين إنه يستهدف نمو القروض بنسبة بين 10 و15 بالمئة في عام 2018 وهو نفس الهدف الذي حدده لعام 2017.