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#AE Company News 2
January 18, 2018 / 8:30 AM / in 2 days

أسواق الخليج تتذبذب صباحا وسهم ودام القطري يقفز بدعم توزيعات

صحفيو رويترز

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دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - تذبذبت معظم أسواق الخليج صعودا وهبوطا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وكان سهم شركة ودام الغذائية القطرية من بين الأسهم القليلة التي سجلت تحركات كبيرة مع صعوده بعد زيادة التوزيعات السنوية للشركة.

وتراجع مؤشر البورصة القطرية 0.1 بالمئة، لكن سهم ودام قفز 9.1 بالمئة في أنشط تداول له منذ شهور. وقالت الشركة إن صافي ربحها السنوي ارتفع إلى 108.1 مليون ريال (29.7 مليون دولار) من 91.3 مليون، واقترحت توزيع 4.25 ريال للسهم ارتفاعا من 3.5 ريال لعام 2016.

وزاد سهم المجموعة للرعاية الطبية، الذي صعد لأكثر من مثليه منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، بنسبة 3.6 بالمئة بينما ارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.9 بالمئة. لكن سوق الأسهم القطرية كانت هادئة إلى حد كبير.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.8 بالمئة، مع هبوط سهم داماك العقارية 2.6 بالمئة ونزول سهم دي.إكس.بي انترتينمنتس لإدارة المتنزهات الترفيهية 2.4 بالمئة.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

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