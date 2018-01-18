صكوك دانة غاز الإماراتية تهبط بعد عدم التوصل لتسوية مع الدائنين

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - نزلت أسعار صكوك قيمتها 700 مليون دولار لدانة غاز الإماراتية المتخصصة في إنتاج الطاقة حوالي ثلاث نقاط اليوم الخميس، بعدما فشلت محادثات بين بعض الدائنين المحليين والشركة في أن تؤدي إلى تسوية لنزاعهما.

وفي العام الماضي، رفضت الشركة سداد قيمة صكوكها حين حل موعد استحقاقها، قائلة إنها لم تعد متوافقة مع الشريعة ومن ثم لم تعد صالحة بموجب القانون الإماراتي. وسعت الشركة للحصول على أحكام من محاكم بريطانية وإماراتية بشأن صلاحية الصكوك.

وما زالت الإجراءات القانونية مستمرة، لكن مصادر قالت لرويترز هذا الأسبوع إن المناقشات التي استمرت أسابيع بين الشركة وبعض دائنيها المحليين بهدف إيجاد تسوية خارج المحاكم لم تثمر عن حل.

ونزل سعر الشريحة القابلة للتحويل من الصكوك إلى 86.5-90.5 سنت للدولار اليوم الخميس من 90.5-92.5 سنت في السابق، وفقا لما أظهرته بيانات تومسون رويترز.

وقالت مصادر مطلعة إن غياب اتفاق بين الشركة والدائنين يشير إلى أن النتيجة الأرجح، على الأقل في الوقت الحالي، هي استمرار النزاع القانوني لفترة طويلة قد تمتد لأشهر إن لم يكن لسنوات. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)