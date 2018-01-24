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#AE Islamic Finance
January 24, 2018 / 7:47 AM / in a day

ملخص-مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي يقترح توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 45 فلسا للسهم

صحفيو رويترز

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24 يناير كانون الثاني (رويترز) - بنك دبي الإسلامي:

* مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلسا للسهم الواحد لسنة 2017.

* يزيد نسبة الحد الأعلى لبرنامج أدوات الشق الأول من رأس المال غير القابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة بمبلغ قدره مليار دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

* مجلس الإدارة يوجه الإدارة التنفيذية لإعداد خطة زيادة رأس المال المصدر.

* مجلس الإدارة يوافق على إصدار صكوك رئيسية أو صكوك تبعية أو أية أدوات مالية أو صكوك أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل في حدود مبلغ خمسة مليارات دولار.

إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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