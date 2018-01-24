ملخص-مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي يقترح توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 45 فلسا للسهم

24 يناير كانون الثاني (رويترز) - بنك دبي الإسلامي:

* مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلسا للسهم الواحد لسنة 2017.

* يزيد نسبة الحد الأعلى لبرنامج أدوات الشق الأول من رأس المال غير القابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة بمبلغ قدره مليار دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

* مجلس الإدارة يوجه الإدارة التنفيذية لإعداد خطة زيادة رأس المال المصدر.

* مجلس الإدارة يوافق على إصدار صكوك رئيسية أو صكوك تبعية أو أية أدوات مالية أو صكوك أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل في حدود مبلغ خمسة مليارات دولار.