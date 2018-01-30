أسهم بنك دبي الإسلامي تدفع بورصة الإمارة للانخفاض وسوق قطر تتراجع

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - دفعت أسهم بنك دبي الإسلامي مؤشر بورصة الإمارة للانخفاض في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن البنك عن إصدار حقوق جديد فيما سجلت بقية بورصات الخليج تحركات محدودة.

وتراجع مؤشر بورصة دبي واحدا في المئة مع انخفاض أسهم بنك دبي الإسلامي 4.1 في المئة. ودعا مجلس إدارة البنك لعقد اجتماع جمعية عمومية في 21 فبراير شباط للموافقة على مقترح لزيادة رأس المال عبر إصدار ما يصل إلى 1.65 مليار سهم جديد. ويبلغ عدد الأسهم القائمة للبنك حاليا 4.9 مليار سهم.

وارتفعت أسهم الإثمار القابضة البحرينية، التي جرى إدراجها في بورصة دبي أمس الاثنين، بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 بالمئة إلى 0.87 درهم في تعاملات كثيفة. وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في البحرين 7.7 بالمئة إلى 21 سنتا تعادل 0.77 درهم.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.2 بالمئة لكن أسهم البنك التجاري القطري زادت 2.3 بالمئة بعد أن ارتفع صافي الربح السنوي للبنك 21 في المئة. ويقترح البنك توزيع أرباح بقيمة ريال للسهم عن 2017 مقارنة مع توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 20 سهم أصلي لعام 2016.