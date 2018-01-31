تراجع أسواق الخليج في التعاملات الصباحية وقطاع العقارات يقود بورصة دبي للهبوط

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية تراجعا في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء وقادت أسهم القطاع العقاري بورصة دبي للهبوط.

وانخفض مؤشر دبي واحدا بالمئة حيث هوى سهم إعمار العقارية القيادي 2.2 بالمئة بينما هبطت أيضا أسهم الاتحاد العقارية وديار وداماك.

وواصل سهم بنك دبي الإسلامي خسائره حيث انخفض 1.4 بالمئة بعدما كان قد هبط 4.6 بالمئة أمس الثلاثاء بعد أن أعلن المصرف خططا لإصدار أسهم جديدة.

وهبط المؤشر القطري 1.5 بالمئة وسط موجة جني أرباح على جميع المنصات. وفاقت الأسهم الخاسرة الرابحين عددا بواقع 32 سهما خاسرا مقابل أربعة أسهم رابحة. وانخفض سهم بنك قطر الأول الأكثر تداولا 1.6 بالمئة.