استقرار بورصة دبي وتراجع السوق القطرية في التعاملات المبكرة

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - استقر مؤشر بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في الوقت الذي واصلت فيه أسهمها العقارية أداءها الضعيف، في حين انخفضت السوق القطرية.

كانت أسهم المنطقة انخفضت أمس الأحد تأثرا بخسائر وول ستريت يوم الجمعة، ولكنها سجلت أداء أفضل من البورصات الأخرى في آسيا حيث نزل مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 1.3 بالمئة بعد ظهر اليوم.

وفي دبي نزل سهم إعمار العقارية 0.3 بالمئة، لكن سهم شركة البناء أرابتك صعد 2.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.7 بالمئة، لكن سهم مصرف قطر الإسلامي صعد 2.5 في المئة وسط تعاملات كثيفة غير معتادة.

وهوي سهم السلام العالمية للاستثمار بنسبة 10 بالمئة وهو الحد الأقصى المسموح به يوميا بعدما أعلنت الشركة عن خسائر سنوية صافية 89.9 مليون ريال (24.7 مليون دولار) مقابل أرباح 119.7 مليون ريال قبل عام. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)