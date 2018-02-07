أسواق الأسهم الخليجية تتعافى مع استقرار البورصات العالمية

دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - تعافت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعدما استقرت البورصات العالمية في أعقاب الهبوط الذي منيت به خلال الأيام الماضية.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.7 بالمئة حيث تعافى سهم إعمار العقارية القيادي وصعد 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة، في الوقت الذي قفز فيه سهم سيراميك رأس الخمية 3.6 بالمئة في تعاملات هزيلة بعد أن أعلنت الشركة تحولها للربحية العام الماضي ورفعت توزيعات الأرباح.

وقفز مؤشر بورصة قطر 1.5 بالمئة وفاقت الأسهم الرابحة الخاسرين عددا بواقع 33 إلى ثلاثة. وأبلغت مصادر في السوق رويترز يوم الثلاثاء بأن مصرف الريان وأموال يخططان لإدراج صناديق مؤشرات خلال هذا الربع، وهو الأمر الذي قد يعطي السوق دفعة.