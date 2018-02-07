بنك الريان يسعر أول صكوك له مدعومة برهون عقارية الأسبوع القادم

من برناردو فيزكاينو

سيدني 7 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول ببنك الريان لرويترز إن البنك الذي مقره برمنجام يخطط لاستكمال أول إصدار سندات إسلامية له الأسبوع القادم حيث يهدف إلى جمع 250 مليون جنيه استرليني (350 مليون دولار) من بيع الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

وستساهم الصكوك الصادرة عن بنك الريان، وهو بنك إسلامي مملوك لمصرف الريان القطري، في تنويع مصادر تمويله وقد تمهد الطريق أمام آخرين لإصدار صكوك مماثلة.

وقال أمير فردوس أمين الخزانة ببنك الريان إن تسجيل طلبات الشراء بدأ يوم الاثنين بسعر استرشادي في نطاق 80 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) لثلاثة أشهر.

وأضاف ”سيكون ذلك جذابا لمستثمري التمويل الإسلامي، لكنه سيحظى أيضا باستقبال جيد في السوق التقليدية للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية“.

ويريد بنك الريان، وهو أحد خمسة بنوك إسلامية في بريطانيا، تنمية دفتر أصوله المالية إلى ما يزيد على ملياري استرليني هذا العام من 1.8 مليار استرليني حاليا.

وقال فردوس إن الصكوك، التي ستستخدم حصيلتها في إطفاء دين، قابلة للاستدعاء في 2021 وتستحق في 2052 ويمكن للأغراض التنظيمية تصنيفها كنوع من الأصول السائلة عالية الجودة.

وستصدر شهادات الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص مدعومة بمحفظة خطط لشراء المنازل من عملاء في إنجلترا وويلز.

وقال فردوس إن مثل تلك الصفقات المدعومة بأصول نادرة نسبيا في التمويل الإسلامي لكن البنك وبناء على أوضاع السوق ربما يصدر صكوكا أخرى في أواخر 2019.

وتابع ”نرى فرصة لعمل المزيد من ذلك في المستقبل وفرصة محتملة للبنوك الإسلامية الأخرى لطرق سوق الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية“.

والصكوك حاصلة على تصنيف مبدئي ‭‭AAA‬‬ من ستاندرد آند بورز و‭‭Aaa‬‬ من موديز.

وأجريت صفقات قليلة فحسب للتوريق الإسلامي في السعودية والإمارات العربية المتحدة من قبل وتعد كاجاماس الماليزية المُصدر المنتظم الوحيد لصكوك مدعومة برهون عقارية.

كانت شركة تمويل التي مقرها دبي قد جمعت 300 مليون دولار في 2007 من بيع صكوك مدعومة برهون عقارية ثم اختبرت السوق في محاولة لم تكلل بالنجاح عام 2012.

(الدولار = 0.7162 جنيه استرليني)