مصدران: دائنو دانة غاز يرفضون مقترحا جديدا لإعادة هيكلة صكوك

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدران طلعان اليوم الثلاثاء إن دائني منتج الطاقة الإماراتي دانة غاز رفضوا مقترحا جديدا من الشركة لإعادة هيكلة سنداتها الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار وإنهم ينتظرون شروطا محسنة.

كانت دانة رفضت سداد قيمة صكوكها عندما حل أجلها العام الماضي بدعوى أنها لم تعد موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية نظرا لتغييرات في ممارسة التمويل الإسلامي.

وفي حين تتواصل الدعاوى القضائية بين الشركة ودائنيها أمام المحاكم في بريطانيا والإمارات فإن محادثات التوصل إلى تسوية خارج ساحات القضاء لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

وقال أحد المصدرين إن الشركة قدمت أحدث مقترح إعادة هيكلة لحملة الصكوك قبل نحو أسبوعين لكنه طلب عدم نشر اسمه نظرا للحساسيات التجارية.

ولم ترد دانة ولا لجنة ممثلة للدائنين على طلبات للتعقيب.

وقال المصدران إن الشركة عرضت سداد عشرة بالمئة من قيمة الصكوك نقدا وتمديد التسعين بالمئة الباقية على مدى أربع سنوات بمعدل ربح سنوي أربعة بالمئة. وعرضت الشركة أيضا إعادة شراء ما يصل إلى نصف السندات بخصم 15 بالمئة.