مقدمة 1-المدير المالي: الدار الإماراتية تخطط لإنفاق رأسمالي 1.47 مليار دولار في عامين

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت الدار العقارية، الشركة شبه الحكومية المشيدة لحلبة سباق فورمولار 1 في أبوظبي، إنها تخطط لإنفاق 5.4 مليار درهم (1.47 مليار دولار) في العامين المقبلين بعدما شهدت تراجعا في صافي ربح الربع الأخير بلغ 80 بالمئة.

تأتي هذه النتائج وسط تباطؤ الاقتصاد وسوق العقارات في العاصمة الإماراتية الغنية بالنفط.

وقال جريج فيور المدير المالي للشركة في مؤتمر بالهاتف اليوم الخميس إنها حققت صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 141 مليون درهم (38.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 727.9 مليون درهم قبل عام.

وأضاف أن تكاليف غير متكررة بلغت 495 مليون درهم في الربع الأخير من العام تمثل ثلاثة بالمئة من محفظة الأصول تحت الإدارة هي ما أثر على نتائج الشركة.

كان سيكو البحرين توقع أن تحقق الدار ربحا فصليا قدره 628.12 مليون درهم.

وقال فيور إن صافي ربح الدار العائد للمساهمين للعام بأكمله بلغ ملياري درهم بالمقارنة مع 2.78 مليار درهم في 2016.

وأضاف ”الإنفاق الرأسمالي للشركة في العامين القادمين سيبلغ 5.4 مليار درهم لكننا نزيد ذلك مع مواصلتنا الإعلان عن عقود جديدة وإطلاق مشروعات جديدة“.

وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي في 2017 بلغ 1.6 مليار درهم.

وقال إن الشركة تدرس أيضا إعادة تمويل صكوك بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 2018 مضيفا أنهم واثقون من إمكانية دخول الأسواق.

وبلغت إيرادات العام بأكمله 6.18 مليار درهم مقابل 6.23 مليار درهم في العام السابق.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة في المؤتمر الهاتفي ذاته إنه بفضل عقود قيمتها ثلاثة مليارات درهم في 2017 ونحو سبعة آلاف وحدة قيد الإنشاء فإن الدار تتوقع مبيعات قوية في العام الحالي مع إطلاق مشروعات جديدة.

وأضاف ”لدينا خطط جريئة للعام 2018، مشروعات تطوير مثيرة ونبحث عن فرص لتنمية محفظتنا في الأسواق القائمة والجديدة“.

واقترح مجلس إدارة الدار توزيعات أرباح بقيمة 12 فلسا للسهم عن 2017 مقابل 11 فلسا للسهم في العام السابق.