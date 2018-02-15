مقدمة 2-دائنو دانة غاز يتوقعون سداد كامل مستحقاتهم بعد قرار محكمة

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دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت لجنة تمثل حملة صكوك أصدرتها دانة غاز الإماراتية قيمتها 700 مليون دولار اليوم الخميس إنها تتوقع أن يحصل حملة الصكوك على جميع الأموال المستحقة لهم بموجب الوثيقة الأصلية للسندات الإسلامية.

وأصدرت اللجنة بيانها بعدما أصدرت المحكمة العليا في لندن مجددا حكما لصالح الدائنين في أول فبراير شباط لتحبط محاولة دانة غاز إلغاء قرار المحكمة الصادر في نوفمبر تشرين الثاني بصحة تعهد شراء الصكوك وقابليته للإنفاذ.

أحدثت دانة غاز صدمة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي في يونيو حزيران الماضي برفضها سداد الصكوك على أساس أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة وبالتالي تخالف أحكام القانون في الإمارات. وأدى هذا إلى معركة قضائية طويلة في المحاكم البريطانية والإماراتية.

وقال حملة الصكوك اليوم إنه بجانب قراره بصحة التعهد بالشراء، فإن قاضيا بالمحكمة العليا في لندن أصدر أمرا يستلزم من دانة التراجع عن إجراءاتها القانونية والأوامر القضائية التي حصلت عليها في الإمارات العربية المتحدة.

وقال البيان إن المحكمة أصدرت أيضا أوامرها بانتهاء صلاحية أمر يمنع حملة الصكوك من إنفاذ دعاوى بحق دانة بموجب تعهد الشراء في 29 مارس آذار، وأمرت الشركة بسداد التكاليف القانونية لحملة الصكوك.

وقال البيان إنه نتيجة لذلك ”فنحن نتطلع حاليا إلى سداد كامل للمبالغ المستحقة لحملة الوثيقة وكذلك التعهد بالشراء، والوصول بتلك الإجراءات القانونية إلى نهاية“.

وقال متحدث باسم الشركة إن دانة غاز ترى البيان ”مضللا“ وإنها تأسف ”للموقف العدائي للجنة“.

وقال المتحدث ”في نهاية المطاف، فإن أي مدفوعات سيتعين تقديمها بموجب اتفاق التعهد بالشراء ستتوقف على القانون الإماراتي“ وتطبيق اتفاق المضاربة - هيكل التمويل الإسلامي الذي ينظم صكوك دانة - والذي تحكمه قوانين الإمارات، وتلك المسائل مازالت تخضع لعملية قضائية.

وأضاف المتحدث أن الشركة بصدد الطعن على قرارات قاضي المحكمة العليا في لندن.

جاء بيان حملة الصكوك بعد محادثات لعدة أسابيع بين الشركة وعدد من دائنيها دون التوصل إلى تسوية خارج المحاكم.

كانت مصادر مطلعة قالت لرويترز هذا الأسبوع إن دانة قدمت قبل أسبوعين تقريبا مقترحا جديدا لإعادة هيكلة الصكوك إلى دائنيها الذين رفضوا ذلك لأنهم اعتبروا الشروط غير مواتية.

وعرضت الشركة سداد عشرة بالمئة من قيمة الصكوك نقدا وتمديد سداد التسعين بالمئة الباقية على مدى أربع سنوات بمعدل ربح سنوي أربعة بالمئة. وعرضت أيضا إعادة شراء ما يصل إلى نصف السندات بخصم 15 بالمئة.