سهم جي.اف.اتش يدعم بورصة دبي والبنوك تضغط على السعودية

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - دعمت أنباء عن تغييرات في مجلس إدارة جي.اف.اتش المالية بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بينما دفعت أسهم البنوك البورصة السعودية للهبوط لليوم الثاني على التوالي.

واستقر مؤشر دبي بعد مكاسب سهم جي.اف.اتش التي بلغت 4.4 بالمئة عقب إعلان الشركة تعيين الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية جاسم الصديقي رئيسا لمجلس الإدارة. وفي إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة استقال رئيس الإدارة المالية جاندن جوبتا.

ولم تقدم الشركة تفسيرا للتغييرات لكنها قد تشير لتعاون أوثق بين جي.اف.اتش المالية ومجموعة أبوظبي المالية. وتملك أبوظبي المالية نحو نصف شعاع كابيتال التي ارتفع سهمها 1.8 بالمئة. وجرت مفاوضات اندماج بين جي.اف.اتش وشعاع العام الماضي لكنها أُنهيت في يونيو حزيران.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة وفاقت الأسهم الرابحة الخاسرين عددا حيث بلغ عدد الرابحين 78 سهما مقابل 69 سهما منخفضا. إلا أن سبعة من أسهم البنوك، وعددها 12، تراجعت. ونزل سهم مصرف الراجحي، الذي شهد إقبالا كبيرا في الأسابيع الأخيرة توقعا لانضمام السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بنسبة 0.7 بالمئة.

ويوم الخميس أوردت رويترز أن البنوك السعودية تواجه زيادة في مطالبات الزكاة.

وفي الأسبوعين الماضيين، كشفت بضعة بنوك عن أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات تعود إلى عام 2002. ويتوقع محللون أن يعلن المزيد من البنوك عن مطالبات زكاة إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي قطر لم يتطرأ تغير يذكر على المؤشر وهوى سهم قطر الوطنية لصناعة الأسمنت 7.5 بالمئة وقطر للتأمين 2.4 بالمئة بعد أن أصبحا بدون توزيعات.