أسهم جي.إف.إتش تقفز في دبي، والقلق بشأن الزكاة يضغط مجددا على بنوك السعودية

من أندرو تورشيا

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - أنعشت قفزة لأسهم جي.إف.إتش المالية بورصة دبي اليوم الإثنين، بينما هبطت أسهم البنوك السعودية للجلسة الثانية بسبب القلق بشأن التزاماتها المتعلقة بالزكاة.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا، لكن سهم جي.إف.إتش صعد 6.6 بالمئة وشكل أكثر من ثلث إجمالي حجم التداول في البورصة، بعدما قالت الشركة إن جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، انتُخب رئيسا لمجلس إدارتها.

ولم توضح الشركة السبب وراء هذا التطور، لكنه ربما يشير إلى تعاون أوثق بين مجموعة جي.إف.إتش المالية ومجموعة أبوظبي المالية، التي تملك حصة تبلغ حوالي 50 بالمئة في شعاع كابيتال، التي ارتفع سهمها 1.8 بالمئة. وأجرت جي.إف.إتش وشعاع محادثات اندماج العام الماضي، لكن المفاوضات انهارت في يونيو حزيران.

وقال الصديقي لقناة العربية التلفزيونية اليوم الإثنين إنه بعد إخفاق محادثات العام الماضي بين جي.إف.إتش وشعاع في التوصل إلى نتيجة، تتطلع جي.إف.إتش إلى استحواذات أخرى.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة مع هبوط أسهم تسعة بنوك من 12 بنكا مدرجا. وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.3 في المئة.

وذكرت رويترز يوم الخميس أن هناك قفزة في مطالبات الزكاة بأثر رجعي تواجهها البنوك السعودية. وفي الأسبوعين الماضيين، كشفت بنوك سعودية كبيرة عن أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002.

وفي بعض الحالات، تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك، ويتوقع محللون أن تكشف المزيد من البنوك عن مطالبات زكاة إضافية في الأسابيع القادمة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر واحدا في المئة مع هبوط سهم قطر الوطنية لصناعة الأسمنت 7.5 في المئة، بينما تراجع سهم قطر للتأمين 6.2 في المئة بعد تداول السهمين بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وانخفض سهم بنك قطر الوطني 3.1 في المئة. وأغلق السهم دون متوسطه في 100 يوم، للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، وهو ما يعتبر دلالة فنية سلبية.

وفي مصر، ارتفع سهم بالم هيلز للتعمير 3.2 في المئة، بعدما سجلت الشركة قفزة 44 بالمئة في صافي الربح المجمع للربع الأخير من العام الماضي إلى 338.6 مليون جنيه مصري (19.2 مليون دولار)، وقالت إنها تستهدف تحقيق ربح صاف يزيد عن 800 مليون جنيه هذا العام.

وكانت سوق الأسهم الكويتية مغلقة اليوم في عطلة عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 7472 نقطة.

دبي.. استقر المؤشر عند 3307 نقاط.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4593 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 8993 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 15454 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 1371 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 4985 نقطة.