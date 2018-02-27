أسواق الخليج داخل نطاق ضيق لكن فودافون قطر يقفز بعد أنباء

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - تحركت معظم أسواق الأسهم الخليجية داخل نطاق ضيق في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء لكن سهم فودافون قطر قفز إثر سلسلة أنباء إيجابية.

وصعد فودافون قطر، السهم الأنشط تداولا بفارق كبير في سوقه، 9.1 بالمئة. وأعلنت الشركة تقلص صافي خسائر تسعة أشهر 32 بالمئة وأن رخصتها قد تقرر تمديدها 40 عاما بما يخفض تكاليف استهلاك الدين تخفيضا حادا.

إضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة خفض رأسمالها المساهم به إلى 4.227 مليار ريال من 8.454 مليار ريال بينما ستبيع فودافون حصتها في الشركة إلى مؤسسة قطر التي سترفع حصتها المباشرة وغير المباشرة في فودافون قطر إلى 50 بالمئة من 27.05 بالمئة.

لكن مؤشر الأسهم القطرية استقر دون تغير يذكر مع هبوط سهم الملاحة القطرية 2.9 بالمئة بعد الإعلان عن تراجع صافي الربح السنوي 34 بالمئة. وهوى سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 4.2 بالمئة مع بدء تداوله دون الحق في التوزيعات.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة في أول 45 دقيقة حيث قفز سهم شركة التصنيع الوطنية، الأنشط في السوق اليوم، 7.1 بالمئة إثر الإعلان عن صعود صافي الربح السنوي إلى 716.2 مليون ريال (195.1 مليون دولار) من 101.4 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن وحدة لها وقعت مذكرة تفاهم لدراسة فرص إنشاء مصنع لإنتاج القطع الهيكلية الدقيقة للطائرات في المملكة وذلك في مشروع استراتيجي من المتوقع أن ينال دعما حكوميا.

ونزل مؤشر دبي 0.3 بالمئة مع هبوط سهم شعاع كابيتال 1.8 بالمئة. كان السهم ارتفع 1.8 بالمئة أمس الاثنين بعد تعيين جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية رئيسا لمجلس إدارة جي.اف.اتش المالية. وشعاع شركة شقيقة لأبوظبي المالية وسبق أن أجرت محادثات اندماج لم تكلل بالنجاح مع جي.اف.اتش العام الماضي.

لكن الصديقي أبلغ تلفزيون العربية يوم الاثنين أنه بعد فشل محادثات الاندماج بين جي.اف.اتش وشعاع العام الماضي فإن جي.اف.اتش تتفقد استحواذات أخرى حاليا.

وتراجعت أسهم جي.اف.اتش 1.4 بالمئة بعد صعودها 6.6 بالمئة يوم الاثنين.