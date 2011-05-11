مصر تبحث السماح بفتح كنائس مغلقة

من محمد عبد اللاه

القاهرة 11 مايو ايار (رويترز) - قال رئيس وزراء مصر عصام شرف اليوم الأربعاء إنه قرر تشكيل لجنة لبحث الاستجابة لطلبات فتح كنائس مغلقة واقتراح الحلول للمشاكل الطائفية المختلفة.

وقال في بيان نشر بموقع مجلس الوزراء المصري على الإنترنت إنه قرر "تشكيل (لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء) لصد محاولات الفتن الطائفية ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة (لها) وسرعة تنفيذها."

وأضاف أنه قرر "الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة."

ولم يذكر البيان عدد الكنائس المغلقة بمصر لكن أمير رمزي المستشار بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قال لرويترز إن عددها 48 في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الكنائس "أغلقت بأوامر جهاز مباحث أمن الدولة بعد إنشائها. نتج عن هذا فتن في كل مكان."

ويقول ضباط شرطة إن جهاز مباحث أمن الدولة البغيض والذي حلته حكومة شرف رفض افتتاح بعض الكنائس الجديدة خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك لورود تقارير إليه تفيد بأن سلفيين يمكن أن يعترضوا.

ووعد شرف في البيان بأن حكومته "ستمضي قدما في إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الديني."