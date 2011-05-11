أوباما يرسم استراتيجية جديدة بشأن الشرق الأوسط

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من مات سبيتالنك

واشنطن 11 مايو ايار (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون اليوم الاربعاء إن الرئيس باراك أوباما سيلقي كلمة مهمة ربما أوائل الأسبوع القادم توضح استراتيجيته الجديدة الخاصة بالشرق الأوسط بعد قتل أسامة بن لادن ووسط الاضطرابات المستمرة في العالم العربي.

وقال مصدر على دراية بالمناقشات داخل الادارة الامريكية ان النقطة الرئيسية غير المحسومة هي ما اذا كان اوباما -- الذي كسب دفعة في مكانته العالمية بمقتل زعيم القاعدة الاسبوع الماضي -- سيستخدم كلمته القادمة ايضا لتقديم مقترحات جديدة بشأن استئناف عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية.

وقال مسؤول كبير بالادارة الامريكية إن أوباما الذي سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 20 مايو ايار يبحث القاء كلمته قبل ان يتوجه في جولة الى اوروبا يوم 22 مايو ايار.

وقال جاي كارني المتحدث باسم أوباما في المؤتمر البيان اليومي في البيت الأبيض اليوم إن الرئيس سيلقي قريبا خطابا بشأن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وعكفت الادارة الامريكية -- التي تواجه انتقادات بأنها تحاول مواكبة الاضطرابات في العالم العربي -- على وضع استراتيجية أمريكية جديدة للمنطقة بعد قليل اندلاع انتفاضات شعبية أطاحت برئيسي مصر وتونس وتقترب من حرب أهلية في ليبيا.

وسوف يمنح مقتل بن لادن في غارة امريكية على مجمعه في باكستان اوباما فرصة لإقناع العرب برفض التشدد الاسلامي للقاعدة وقبول التغيير الديمقراطي في عصر جديد من العلاقات مع واشنطن.