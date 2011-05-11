هيئة حكومية:مخزون مصر من القمح يكفي احتياجاتها نحو أربعة أشهر

القاهرة 11 مايو ايار (رويترز) - قالت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم اليوم الأربعاء إن لديها مخزونا من القمح المستورد يكفيها لنحو أربعة أشهر وربما أكثر من ذلك إذا تم أخذ المحصول المحلي القادم في الاعتبار.

وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية إن الهيئة لديها أموال لتمويل مشتريات للقمح من مناقصات دولية مستبعدا تكهنات في وقت سابق بأن التمويل انخفض وسط مشكلات اقتصادية عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقال نعماني لرويترز في مقابلة "لا توجد لدينا مشكلات في التمويل ويتم تخصيص أموال الآن لمشتريات القمح المحلية."

وأضاف "خصصت الحكومة 9.6 مليار جنيه مصري (1.62 مليار دولار) لموسم شراء القمح المحلي."

وتابع إنه يتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ في يوليو تموز فاتورة مشتريات غذائية أكبر من السنة المالية 2010-2011 "في ضوء زيادة أسعار الأغذية العالمية".

(الدولار= 5.940 جنيه مصري)