صندوق النقد يقول مصر طلبت مساعدة مالية حتى منتصف 2012

واشنطن 12 مايو ايار (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس ان مصر طلبت مساعدة مالية لسد فجوة تمويل مضيفة انها سوف تحتاج إلى ما بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا من الآن وحتى منتصف عام 2012.