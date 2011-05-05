إيطاليا تمنح ثلاثة ملايين يورو لمدينة أثرية بمصر تفتتح بعد أيام

القاهرة 5 مايو ايار (رويترز) - يفتتح الأسبوع القادم مشروع مدينة أثرية على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب غربي القاهرة بعد عمل استمر أكثر من خمس سنوات بمنحة إيطالية قدرها ثلاثة ملايين يورو (4.19 مليون دولار).

وقال زاهي حواس وزير الدولة لشؤون الآثار اليوم الخميس في بيان إن مدينة ماضي الأثرية بالفيوم ستفتتح الأحد القادم ضمن مشروع بدأ عام 2005 لإعداد موقع آثار مدينة ماضي للزيارة بعد إزالة الرمال وأعمال المسح الأثري والترميم وإعداد خرائط لمركز الزوار واستخدام مواد البيئة المحلية في "إقامة فندق بيئي وكافتيريا يمكن تحويلها لقاعة للمحاضرات وتنظيم المؤتمرات." ويضم الفندق 20 خيمة بسيطة.

وأضاف أن المدينة التي سيفتتحها محمود عاصم جاد محافظ الفيوم وكلاوديو باتشيفيكو سفير إيطاليا بالقاهرة جزء من المشروع المصري الإيطالي للحفاظ على الموقع الأثري الذي تكلف ثلاثة ملايين يورو عبارة عن منحة من وزارة الخارجية الإيطالية.

وتابع قائلا إن المشروع الذي أنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الائتماني وجهات مصرية هي جهاز شؤون البيئة ووزارة السياحة ومحافظة الفيوم يشمل إقامة "أول حديقة أثرية" تربط موقعي آثار مدينة ماضي ووادي الريان بالفيوم من خلال ممر طبيعي طوله 27 كيلومترا يتماشى مع الطبيعة الخاصة بالمنطقة جيولوجيا وصحراويا وبيئيا.

وقال البيان إن مدينة ماضي الأثرية تأسست خلال الأسرة الفرعونية الثانية عشرة (نحو 1991 -1786 قبل الميلاد) في عهدي الملكين أمنمحات الثالث وأمنمحات الرابع وأقيم فيها معبد واستمرت شهرة المدينة خلال العصرين اليوناني الروماني والقبطي حيث شهد المعبد توسعات خلال العصر البطلمي واستمرت الأنشطة الحضارية والعمرانية بالمدينة التي أطلق عليها العرب اسم مدينة ماضي.

وأضاف البيان أن جامعة بيزا أجرت حفائر في هذه المنطقة منذ عام 1978 واكتشفت نحو عشر كنائس ترجع إلى القرنين الخامس والسابع الميلاديين.

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