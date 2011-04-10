التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 8.54 بالمئة في مارس

القاهرة 10 ابريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في موقعه على الانترنت اليوم الأحد إن التضخم السنوي الأساسي في مصر تراجع إلى 8.54 بالمئة في مارس آذار من 9.51 بالمئة في فبراير شباط.

ولا يشمل مؤشر التضخم الأساسي أسعار المواد المدعمة أو التي تشهد تقلبات شديدة في أسعارها مثل الخضر والفاكهة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قال في وقت سابق إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن - وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر اهتمام - قد ارتفع إلى 11.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس من 10.7 بالمئة في فبراير.