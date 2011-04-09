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مصر ترفع حظر تصدير الذهب "نظرا لاستقرار الأوضاع"

Sat Apr 9, 2011 12:53pm GMT
 
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القاهرة 9 ابريل نيسان (رويترز) - قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم السبت إنها رفعت حظرا كانت قد فرضته على تصدير الذهب نظرا للاستقرار الاقتصاد والسياسي.

كانت الحكومة قررت في 27 فبراير شباط حظر تصدير الذهب حتى 30 يونيو حزيران في قرار قال بيان اليوم إنه كان يستهدف "الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج."

وقال البيان إن وزير التجارة والصناعة أصدر قرار رفع الحظر قبل الموعد "نظرا لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد." ولم يذكر إن كان القرار يسري على الفور.

أ أ

 