تراجع سوقي الإمارات وهبوط سهم اجيليتي في الكويت

1130 جمت - تراجعت سوقا الإمارات مع تأثر مؤشر سوق دبي المالي ‭.DFMGI‬‏ بتراجع سهم العربية للطيران. ويعتمد التداول في السوق على المؤشرات الفنية إذ مازالت احجام التداول منخفضة واهتمام الاجانب ضعيفا.

وهوى سهم العربية للطيران 9.1 بالمئة بعدما صرفت الشركة الأرباح النقدية. وشكل السهم ثلث الأسهم المتداولة على المؤشر.

وانخفض سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة متخليا عن مكاسب أمس الثلاثاء بعدما وافق مساهمو الشركة على توزيعات نقدية بنسبة عشرة بالمئة.

وقال شادي رمضان كبير المتعاملين في الظفرة للوساطة المالية "المستثمرون ليسوا راضين عن توزيعات إعمار البالغة عشرة بالمئة."

وأضاف "كانوا يتوقعونها عند حوالي 20 بالمئة."

وانخفض مؤشر دبي 0.8 بالمئة إلى 1543 نقطة مسجلا أدنى مستوى في أسبوع. وفقد المؤشر 5.4 بالمئة هذا العام.

وقال رمضان "المؤشرات الفنية دعت لتصحيح. كل العملاء في السوق مضاربون الآن. الافتقار الى السيولة يجعل الأوضاع صعبة في السوق."

وارتفع سهم شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) 2.6 بالمئة قبيل عقد جمعية عمومية عادية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.