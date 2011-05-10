صحيفة: ساويرس يتوقع مقاعد بمجلس إدارة فيمبلكوم خلال ستة أشهر

القاهرة 10 مايو ايار (رويترز) - قالت صحيفة اليوم الثلاثاء إن رئيس مجلس إدارة ويند تليكوم يتوقع الحصول على ثلاثة مقاعد في مجلس إدارة فيمبلكوم الروسية لاتصالات الهاتف المحمول خلال ستة أشهر في حالة الغاء اتفاق مساهمين قائم.

وأفادت صحيفة المال أن شركة قطب الاتصالات المصري نجيب ساويرس ستطلب الحصول على مقاعد داخل مجلس إدارة فيمبلكوم في أول اجتماع للمساهمين عند الغاء الاتفاق الذي يعطي كلا من المساهمين الرئيسيين ألتيمو وتلينور ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة.

وقال التقرير "أوضح ساويرس .. أن شركة ويند تمتلك بموجب الصفقة حقوقا تصويتية بواقع 34 بالمئة مما يعطيها الحق في الاستحواذ على ثلاثة مقاعد بمجلس إدارة فيمبلكوم لافتا إلى أن هذه الاجراءات قد تنتهي في غضون ستة أشهر تقريبا."

وأكدت متحدثة باسم أوراسكوم تليكوم التي تملكها ويند فحوى التقرير.

وأصبح ساويرس مساهما بنسبة 30.6 بالمئة في فيمبلكوم الشهر الماضي بعدما أتمت ثالث أكبر شركة محمول روسية صفقة بأكثر من ستة مليارات دولار لشراء ويند تليكوم شملت أوراسكوم تليكوم وويند الايطالية.

كانت ألتيمو المساهم الروسي الرئيسي في فيمبلكوم قالت في ابريل نيسان إنها تتوقع الغاء اتفاق مساهمين يعود إلى عام 2009 مع تلينور للسماح لساويرس بحقوق مساوية تقريبا في فيمبلكوم.