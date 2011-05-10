نمو ايرادات قناة السويس المصرية إلى 434.6 مليون دولار في ابريل

القاهرة 10 مايو ايار (رويترز) - أظهر موقع الكتروني تابع للحكومة المصرية اليوم الثلاثاء نمو ايرادات قناة السويس 15.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 434.6 مليون دولار في ابريل نيسان وارتفاعها 5.1 بالمئة على أساس شهري.

كانت الايرادات بلغت 374.9 مليون دولار في ابريل 2010 و413.5 مليون في مارس اذار 2011.

والقناة مصدر حيوي للعملة الاجنبية في مصر بالاضافة إلى السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.