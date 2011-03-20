نمو الأرباح المجمعة لإيبيكو المصرية 14.5 بالمئة في 2010 .

(لإضافة الأرباح المجمعة للشركة)

القاهرة 20 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) اليوم الأحد أن صافي أرباحها المجمعة زاد 14.5 بالمئة في 2010.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 341.6 مليون جنيه (57.7 مليون دولار) في 2010 مقابل 298.3 مليون في العام السابق بينما بلغ صافي ربح الشركة المستقل 325.95 مليون جنيه مقابل 285.3 مليون في 2009.

وقال محسن عادل المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "الأرباح ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع قوي للعمليات التشغيلية للشركة وارتفاع معدلات المبيعات المحلية وزيادة معدلات التصدير."

وكشفت قائمة الدخل أن صافي مبيعات الشركة في 2010 بلغ 1.1 مليار جنيه مقابل مليار جنيه قبل عام في حين بلغت التكلفة 664.2 مليون جنيه مقابل 617.9 مليون في 2009.

واقترحت الشركة توزيع 2.5 جنيه للسهم عن أرباح العام على أن يعرض التوزيع على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في الخامس من ابريل نيسان.

وتوقع عادل "زيادة معدلات ربحية الشركة في الربع الأول من العام الجاري في ظل استقرار الطلب على منتجات الشركة."

يبلغ رأسمال إيبيكو 793.364 مليون جنيه موزعا على 79.336 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.92 جنيه مصري)