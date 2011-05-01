قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 29 مايو
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 29 مايو ايار 2011:
الأحد أول مايو:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الوطني المصري لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2010.
الاثنين 2 مايو :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
الاربعاء 4 مايو :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة عامر جروب لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
الخميس 5 مايو :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المالية والصناعية المصرية لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. يتبع