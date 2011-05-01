Wed 9 Aug 2017 | 7:50 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 29 مايو

Sun May 1, 2011 7:00am GMT
 
[-] نص [+]

فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 29 مايو ايار 2011:

الأحد أول مايو:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الوطني المصري لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2010.

الاثنين 2 مايو :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

الاربعاء 4 مايو :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة عامر جروب لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

الخميس 5 مايو :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المالية والصناعية المصرية لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.   يتبع
 