قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 6 أكتوبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول:
الأربعاء 3 أغسطس:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية لمناقشة زيادة رأسمال الشركة.
الخميس 4 أغسطس :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي لتعديل بعض المواد بالنظام الاساسي للشركة.
السبت 13 أغسطس:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر للنظر في توزيعات مجانية عن أرباح 2010.
الخميس 25 أغسطس :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية لمناقشة نتائج أعمال الشركة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول 2010. يتبع