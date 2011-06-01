نمو صافي ربح فيمبلكوم الروسية 55 بالمئة في الربع الأول

موسكو أول يونيو حزيران (رويترز) - أعلنت مجموعة فيمبلكوم الروسية للاتصالات اليوم الأربعاء عن قفزة بنسبة 55 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام ليصل إلى 590 مليون دولار.

كانت الشركة قد حققت أرباحا صافية قدرها 381.5 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن مساهمة أوراسكوم تليكوم ‪وويند في الايرادات تبلغ 5.5 مليار دولار على أساس أولي.

وأكملت فيمبكلوم في منتصف ابريل نيسان الماضي صفقة لشراء حصة 51 بالمئة في أوراسكوم تليكوم و100 بالمئة في ويند الايطالية من رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس مقابل أكثر من ستة مليارات دولار من النقد والأسهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لدى اعلان النتائج اليوم إنه يتوقع استمرار تعزز حصة فيمبلكوم في السوق الروسية لكن "مازالت هناك تحديات".